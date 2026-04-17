Bank of America Aktie 3731185 / US0605056821
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18.04.2026 01:32:00
Roblox-Aktie im Fokus: Bank of America sieht Abwärtsrisiken bereits eingepreist
Die Bank of America sieht bei Roblox ein bullisches Szenario und hält trotz Skepsis vieler Investoren an ihrer positiven Einschätzung fest.
• Roblox übertrifft 2025 die Prognosen, während die Aktie deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch liegt
• Unternehmen hat mit "Incubator" und "Jumpstart" neue Entwicklerprogramme zur Förderung der nächsten Spielgeneration gestartet
Roblox ist eine interaktive Gaming- und Kreativplattform, auf der Nutzer Millionen interaktiver Erlebnisse erstellen, entdecken und teilen können. Nach Angaben des Unternehmens ist das Ziel, neue Formen des Zusammenkommens zu gestalten und gemeinsam mit der Community soziale Verbindungen sowie wirtschaftliche Chancen weltweit zu fördern.
Bank of America sieht Bullen-Szenario für Roblox
Wie "The Fly" unter Berufung auf eine Analyse des Bank of America-Analysten Omar Dessouky berichtet, sehen viele Investoren die Wachstumsambitionen von Roblox für 2026 kritisch, während die Bank dieser Einschätzung deutlich widerspricht. Dabei heisst es, dass der Experte auf Basis der Auswertung von 7.500 Spielerlebnissen ein positives Szenario erwarte: Treiber seien vor allem ein solides organisches Wachstum, eine nachhaltige Nutzerbindung infolge der beliebten Spiele des Jahres 2025 sowie eine gleichmässigere Abfolge von erfolgreichen Spielerlebnissen. Entsprechend bekräftigt die Bank ihre Kaufempfehlung und bestätigt das Kursziel von 165 US-Dollar, heisst es weiter.
Bären-Szenario weitgehend eingepreist
Wie Investing unter Berufung auf die Analyse berichtet, wird Roblox derzeit im Verhältnis zum erwarteten operativen Gewinn der kommenden zwölf Monate mit dem 18-Fachen bewertet - ein historisch niedriges Bewertungsniveau. Nach Einschätzung der Bank ist damit faktisch bereits ein Bären-Szenario im Kurs enthalten.
Nach Angaben von Roblox konnte das Unternehmen im Jahr 2025 seine Prognosen jedoch deutlich übertreffen und den Umsatz um 36 Prozent steigern.
Die Aktie notiert aktuell bei 57,66 US-Dollar (Schlusskurs: 13. April 2026) und liegt damit rund 58 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 150,59 US-Dollar. Von seinem Höchststand hat sich der Kurs damit deutlich entfernt.
Roblox startet neue Förderprogramme für Entwickler
Roblox hat mit "Incubator" und "Jumpstart" zwei neue Programme zur Förderung von Entwicklern vorgestellt, wie das Unternehmen am 9. März 2026 mitteilte. Ziel ist es, die Entwicklung der nächsten Spielgeneration auf der Plattform zu beschleunigen.
Der "Incubator" richtet sich laut Angaben des Unternehmens an erfahrene Teams und soll vielversprechende Spielideen zu kommerziell erfolgreichen Spielen weiterentwickeln. "Jumpstart" soll dagegen neuen Entwicklern den Einstieg erleichtern und sie bei der Veröffentlichung eigener Projekte unterstützen. Das Unternehmen verweist ausserdem auf eine wachsende Nutzerbasis, die vor allem durch Entwickler getrieben werde, die neue Genres schaffen und Rekorde brechen. Mit den Programmen will Roblox diese Dynamik weiter beschleunigen.
Ausserdem kündigte das Unternehmen an, auch künftig gezielt vielversprechende Projekte in frühen Entwicklungsphasen zu identifizieren und gemeinsam mit den Entwicklern weiterzuentwickeln, um neue Ideen schneller auf die Plattform zu bringen.
Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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