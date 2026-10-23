Robit: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Robit hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.01 EUR. Im letzten Jahr hatte Robit einen Gewinn von 0.020 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch