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12.08.2026 06:37:00
Robinsons Land stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Robinsons Land stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.77 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.710 PHP je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 13.10 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 9.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.00 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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