Robinsons Land: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Robinsons Land hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0.25 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.250 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinsons Land im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 214.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 213.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch