Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’976 0.8%  Dow 49’539 0.1%  DAX 25’005 0.8%  Euro 0.9133 0.1%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’878 -2.3%  Bitcoin 52’439 -1.2%  Dollar 0.7718 0.3%  Öl 67.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Barry Callebaut-Aktie freundlich: Grossaktionär erteilt Verkaufsgerüchten eine Absage
Bayer-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit Glyphosat-Klägern voraus
Novo Nordisk-Aktie: Massives Aktienrückkaufprogramm wird vorangetrieben - EU-Zulassung für Abnehmspritze Wegovy im Blick
Suche...
eToro entdecken
17.02.2026 17:17:19

Robinhood Ventures Fund I Launches IPO For 40 Mln Shares, Targets $25 Per Share

(RTTNews) - Robinhood Ventures Fund I (RVI) announced the launch of the roadshow for its initial public offering of common shares of beneficial interest.

The fund has filed a registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission to offer 40 million shares at an expected IPO price of $25 per share. The offering includes 35 million shares to be issued by the fund and 5 million shares to be sold by Robinhood Markets Inc., the selling shareholder.

RVI also plans to grant the underwriter a 30-day option to purchase up to an additional 6 million shares. The fund will not receive proceeds from shares sold by the selling shareholder.

The shares are expected to list on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "RVI."

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig

Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.

Schnell Plätze sichern!

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
12:59 Wie Japan den Franken beeinflussen könnte
10:27 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
09:12 SMI-Höhenflug hält an
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rekordjagd geht weiter
16.02.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
16.02.26 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’752.84 17.02.2026 17:31:24
Long 12’040.29 13.66 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Rheinmetall-Aktie sinkt: Schweden bestellt Waffensysteme
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie
Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
ALSO-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen
SMI nach Rekordjagd fester -- DAX fällt letztlich zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich uneins - Feiertag in Shanghai
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
SMI nach Rekord letztlich höher -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:44 Bayer schließt Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat
17:40 ROUNDUP/Niedrige Gasspeicher-Füllstände: Grüne fordern Reiche zum Handeln auf
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. März 2026
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2026
17:19 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'
17:11 WDH: Russland verabschiedet Gesetz zur Mobilfunkabschaltung
17:05 ROUNDUP 2: Neue Nahverkehr-Warnstreiks - vor allem Frankfurt betroffen
17:04 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.02.2026 - 17.00 Uhr
16:54 Devisen: Euro gibt weiter nach - Britisches Pfund schwach nach Jobdaten