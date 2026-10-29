Robinhood hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Robinhood hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.42 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.28 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch