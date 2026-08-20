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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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20.08.2026 15:51:00

Robin Williams: Kinder aktivieren Instagram-Kanal des 2014 verstorbenen Schauspielers

Meta Platforms
442.15 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen
Robin Williams starb 2014, aber auf Social Media kursieren immer noch Clips von ihm. Viele sind KI-generiert. Seine Kinder wollen dem nun etwas entgegensetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4056 17.06.2027 157879555
Long 12.137 17.06.2027 157879557
Long 436.1921 18.09.2026 150317262
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.9752 13.05 155003020
Long 12.137 4.82 158162504
Long 15.6047 3.08 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9795 13.84 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -6.57 150316530
Long 10 5.11 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.42 SXBVXU
Short 15’217.02 13.82 SLBZ3U
Short 15’789.18 8.98 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’298.56 21.08.2026 12:40:00
Long 13’743.20 19.55 S2B93U
Long 13’434.59 13.95 SHB7NU
Long 12’842.85 8.92 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meta Platforms am 20.08.2026

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