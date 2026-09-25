Robin Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Robin Energy hat sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 2.20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robin Energy 2.55 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 32.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch