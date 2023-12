Robex Resources Inc. meldet Erhöhung der abgeleiteten Ressourcen, Bau-Update und Erweiterung der Überbrückungsfinanzierung

QUEBEC CITY, Dec. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich, (i) ein 43-101-Update der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Mansounia und den Beginn einer optimierten Machbarkeitsstudie (Feasability Study, "FS") für das zweite Quartal 2024, (ii) die Festlegung von Prioritäten für die Einbindung von Mansounia in das Kiniero-Projekt und die Überprüfung der Auswirkungen auf den Projektzeitplan und (iii) die Verlängerung der bestehenden Überbrückungsfazilität in Höhe von 35 Mio. USD (die "Überbrückungsfinanzierung") mit Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. ("Taurus") zusammen mit ihrer Unterstützung für die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Mio. USD (die "Projektfinanzierung") bekanntzugeben.



Zu den Highlights der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Mansounia 2023 (Mineral Resources Estimate, "MRE") zählen:

Der gesamte Goldgehalt der abgeleiteten Mineralressourcen von Mansounia ist im Vergleich zur vorherigen MRE-Machbarkeitsstudie des Kiniero-Goldprojekts von 2022 um 169 % gestiegen.



Das MRE-Update 2023 für Mansounia erhöht das gesamte enthaltene Gold der abgeleiteten Mineralressourcen des Goldprojekts Kiniero um +52 % im Vergleich zum vorherigen FS-MRE des Kiniero-Goldprojekts aus dem Jahr 2022.



RESSOURCEN DER MANSOUNIA-ABLAGERUNGEN ERHÖHEN DAS POTENZIAL DES KINIERO-PROJEKTS

Nach Abschluss der ersten Phase der Bohrungen zur Abgrenzung der Mineralressourcen in der Lagerstätte Mansounia1 und der vor kurzem durchgeführten Studie zu den Bohrabständen meldet Robex eine beträchtliche Steigerung seiner abgeleiteten Ressourcenbasis, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Die Lagerstätte Mansounia Central liegt etwa 3 km südlich der Kiniero-Aufbereitungsanlage im Kiniero-Goldprojekt in Guinea, Westafrika.



Die von Micon International Co Limited ("Micon") erstellte Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) umfasst die Lagerstätten Mansounia Central und Mansounia South und wurde auf der Grundlage eines umfassenden Programms mit 147 RC-Bohrungen zur Abgrenzung auf einer Länge von insgesamt 23.310 Metern sowie einer vollständigen Überprüfung und Neugestaltung der Drahtgitterinterpretationen aktualisiert.

Tabelle 1: Mineralressourcen der Lagerstätte Mansounia, gültig ab 21. Dezember 2023.

Grube Klassifizierung Tonnage (Mt) Grad (Au g/t) Enthaltenes Gold (koz) Mansounia Abgeleitet 29,22 0,95 896

Anmerkungen:

Die Mineralressourcenschätzung wurde gemäss National Instrument 43-101 (NI 43-101) Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt und hat ein Gültigkeitsdatum von 21. Dezember 2023.

Zum Nachweis von begründeten Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction, RPEEE) wurden die Mineralressourcen im Tagebau durch ein optimiertes Grubenmodell begrenzt. Alle Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes und innerhalb des Grubenmodells wurden in die Mineralressourcen einbezogen. Robex erstellte das optimierte Grubenmodell.

Die Cutoff-Werte für die Berichterstattung über die Mineralressourcen wurden unter Verwendung eines Goldpreises von 1.950 USD oz berechnet und lauten: Laterit 0,5 g/t Au; Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au; Saprock (Übergang) 0,7 g/t Au; und Fresh 0,9 g/t Au.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden können.

Als Durchschnittswerte für die Dichte wurden folgende Werte verwendet: Laterit 2,12 t/m3; Saprolit (Oxid) 1,66 t/m3; Saprock (Übergang) 2,46 t/m3; und Fresh 2,66 t/m3.

Grad-Interpolation durch gewöhnliches Kriging unter Verwendung eines gedrehten Blockmodells (Azimut 40°) mit einer Blockgrösse von 12 m (X) mal 24 m (Y) mal 5 m (Z). Beim Ausreissermanagement wurden extreme Ausreisser mit einer Gradkappung und Ausreisser mit einer eingeschränkten Suchumgebung für jeden einzelnen Bereich erfasst.

Alle Mineralressourcen wurden als "abgeleitet" klassifiziert. Um die Extrapolation zu begrenzen, wurde ein Volumen verwendet, um die interpolierten Blöcke auf ca. 10 m unterhalb der Basis der Bohrung und 40 m seitlich der Bohrung zu begrenzen.

Die in dieser Tabelle angegebenen Summen stammen aus den Mineralressourcenmodellen, können gerundet werden und ergeben möglicherweise nicht die genaue Summe.



Tabelle 2: Vergleich der abgeleiteten Mineralressourcen für das MRE-Update 2023 und die FS des Kiniero-Goldprojekts 2022.

Abgeleitete Mineralressourcen 2022 FS2 2023 MRE Update 1 Grube Tonnage (Mt) Grad (Au g/t) Enthaltenes Gold (koz) Tonnage (Mt) Grad (Au g/t) Enthaltenes Gold (koz) SGA 9,64 1,54 479 Jean 1,63 1,68 88 Sabali North & South 0,27 0,98 9 Sabli South 2,93 1,03 97 West Balan 0,84 1,51 41 Banfara 0,78 1,46 37 Mansounia3 12,32 0,84 333 29,22 0,95 896,3 Insgesamt vor Ort 28,42 1,18 1.082 45,31 1,13 1.647

Anmerkungen:

Micon hat das MRE-Update 2023 für Mansounia im Dezember 2023 abgeschlossen. Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen vor Ort wurden anhand des MRE-Updates 2023 für Mansounia berechnet.

Alle anderen Gruben mit Ausnahme von Mansounia wurden 2023 von Micon nicht aktualisiert und bleiben gegenüber der FS von 2022 unverändert, wie im technischen Bericht von AMC Consultants "Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea Effective date 01 June 2023" angegeben.

In der FS 2022 wird Mansounia als Mansounia Central bezeichnet.



Abbildung 1: Übersichtskarte von Mansounia zeigt die abgeschlossenen Bohrungen und die modellierten Drahtgitter.



Abbildung 2: Querschnitt A-B zeigt die (oben) modellierten Drahtgitter, die in der Tiefe offen bleiben; (Mitte) interpolierte Block-Au-Grade; um die Extrapolation zu begrenzen, wurde ein Volumen verwendet, um die interpolierten Blöcke auf etwa 10 m unterhalb der Basis der Bohrungen und 40 m seitlich der Bohrungen zu beschränken; (unten) interpolierte Block-Au-Grade, die auf abgeleitete Mineralressourcen innerhalb des Grubenmantels von 1.950 USD und oberhalb des Cutoff-Werts beschränkt sind (Laterit 0,5 g/t Au; Saprolit 0,3 g/t Au; Saprock 0,7 g/t Au; und Fresh 0,9 g/t Au).



BEGINN EINER OPTIMIERTEN MACHBARKEITSSTUDIE FÜR DAS 2. QUARTAL 2024

Robex beauftragte Soutex und Wacom mit der Entwicklung der erforderlichen kleinen Konstruktionsänderungen, einschliesslich zweier zusätzlicher CIL-Tanks und einer grösseren Sauerstoffanlage für eine Durchsatzsteigerung auf 4,1 Mtpa.

Robex beginnt nun mit der Arbeit an einer optimierten Machbarkeitsstudie, um (i) die Mansounia-Ressourcenmodellierung für die gesamte Lagerstätte einzubeziehen und die Reserven und Ressourcen für das gesamte Projekt zu aktualisieren; (ii) die Investitionsausgaben zu aktualisieren, um eine höhere Oxidmischung mit 4,1 Mtpa zu ermöglichen; und (iii) die Flexibilität des aktuellen Designs zu erhöhen, um eine zukünftige Erweiterung auf 6 Mtpa zu ermöglichen.



NEUESTER STAND DER BAUARBEITEN – VERLANGSAMUNG AUFGRUND DES RISIKOS DER BRENNSTOFFVERSORGUNG UND DER TECHNIK

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Auswirkungen auf den Zeitplan des Projekts aufgrund der erforderlichen neuen technischen Arbeiten und der aktuellen Situation in Guinea mit der Unterbrechung der Treibstoffversorgung, die die Bauarbeiten verlangsamen, noch geprüft. Ein überarbeiteter Zeitplan für das Projekt wird im ersten Halbjahr 2024 bekanntgegeben.

Die derzeitigen Ausgaben für das Projekt belaufen sich auf ca. 50 Mio. USD (Stand: 30. Oktober 2023), und die Erdarbeiten vor Ort kommen gut voran (Abb. 3, 4 und 5). Auch die Entwässerung schreitet gut voran, mit einem Gefälle von 9 Metern gegenüber der ursprünglichen Topographie. Dadurch erhält Robex die Möglichkeit, die Ressourcen bei SGA weiter abzugrenzen (479.000 Unzen abgeleitete Ressourcen mit 1,54 g/t).



Abbildung 3: SGA-Grubenentwässerung mit einer geschätzten Tiefe von 9 m.



Abbildung 4: Baustellenübersicht mit dem Baufeld von KCP (Wacom-Gruppe)

Abbildung 5: Erdarbeiten an der Anlage

VERLÄNGERUNG DER ÜBERBRÜCKUNGSFINANZIERUNG DURCH TAURUS BIS 21. JUNI 2024

Die derzeitige Überbrückungsfazilität von Taurus wurde seit der Schliessung der Fazilität im April 2023 von Zeit zu Zeit in Anspruch genommen2 und ist nun mit 35 Mio. USD voll ausgeschöpft. Der Erlös der Mittel wurde für die Erschliessung des Kiniero-Goldprojekts durch die Bestellung langwieriger Arbeiten, den Beginn der Erdarbeiten und andere Arbeitsprogramme verwendet.

Angesichts der aktualisierten Ressourcen bei Mansounia Central und der laufenden technischen Arbeiten im Rahmen der optimierten Machbarkeitsstudie haben Robex und Taurus vereinbart, die Laufzeit der Überbrückungsfazilität um 6 Monate ab dem 22. Dezember 2023 auf den 21. Juni 2024 zu verlängern. Diese zusätzliche Zeit wird es Robex ermöglichen, den Wert des Kiniero-Goldprojekts zu optimieren und zusätzliche Zeit zu gewinnen, um die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Mio. USD abzuschliessen, wie im zuvor unterzeichneten Mandatsschreiben dargelegt3. Die Verlängerung geht mit den folgenden überarbeiteten Schlüsselbedingungen einher:

Zinssatz 10 % p.a. (statt derzeit 8 %);



Lizenzgebühr von 0,25 %, begrenzt auf 1,5 Mio. Unzen Gold in den Kiniero-Lizenzen, einschliesslich eines Rückkaufmechanismus, der bestimmten Bedingungen unterliegt;



Der zulässige Verschuldungsspielraum wurde unter bestimmten Bedingungen von 4 Mio. USD auf 12 Mio. USD erhöht;



Sicherheiten, Auflagen und andere Bedingungen bleiben unverändert;



Die Überbrückung hat noch keine Anforderungen an die Absicherung. Der Abschluss der Verlängerung unterliegt den üblichen Bedingungen.

Aurelien Bonneviot, President und CEO: "Wir freuen uns, dass Mansounia einen Anstieg der abgeleiteten Ressourcen verzeichnen kann. Dies ist ein bedeutender Fortschritt bei der Abgrenzung des 4,5 km langen Korridors Sabali – Mansounia. Diese Ressource bestätigt die Aussichten unserer Mansounia-Lizenz, weshalb das Unternehmen beschlossen hat, sie in eine optimierte Machbarkeitsstudie einzubeziehen. Wir danken Taurus für die Unterstützung von Robex bei der Verlängerung der Laufzeit der Überbrückungsfinanzierung und für die erneute Unterstützung der Projektfinanzierung."

Qualifizierte Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Mansounia beziehen, wurden von Dr. Ryan Langdon, PhD, MCSM, MEarthSci, CGeol, FGS, einem bei der Geological Society of London registrierten Fachmann und unabhängigen Berater des Unternehmens, genehmigt. Dr. Ryan Langdon ist der leitende Mineralressourcengeologe von Micon International Co Limited und verfügt über mehr als 12 Jahre ununterbrochener Explorations- und Bergbauerfahrung in verschiedenen Arten von Mineralvorkommen. Dr. Ryan Langdon verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Exploration, die Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er durchführt, um sich als qualifizierte Person gemäss den Bestimmungen von NI 43-101 zu qualifizieren. Dr. Ryan Langdon ist damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen beruhenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in die Bekanntmachung aufgenommen werden.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschliessungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Anteilseignern unterstützt und hat das Ziel, ein führender Goldproduzent in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Aurélien Bonneviot Chief Executive Officer Stanislas Prunier Investor Relations and Corporate Development +1 581 741-7421 E-Mail: investor@robexgold.com www.robexgold.com Robert Thaemlitz Account Manager +1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680 E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com www.renmarkfinancial.com



Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Abgesehen von Aussagen über historische Fakten stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, zu denen unter anderem Aussagen in Bezug auf Folgendes gehören: die potenzielle Erschliessung und Ausbeutung der Lagerstätte Mansounia Central oder des Kiniero-Projekts sowie der bestehenden Mineralgrundstücke und des Geschäftsplans des Unternehmens, einschliesslich des Abschlusses von Machbarkeitsstudien oder des Treffens von Produktionsentscheidungen in Bezug auf diese; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens, der Lagerstätte Mansounia Central und des Kiniero-Projekts; die Ergebnisse der bisher durchgeführten Arbeiten; die Realisierung von Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen; die Erschliessung, die betrieblichen und wirtschaftlichen Ergebnisse von Vormachbarkeitsstudien, die für die Lagerstätte Mansounia Central durchgeführt werden oder nicht, einschliesslich Cashflows, Ertragspotenzial, Potenzial für eine stufenweise Erschliessung, Kapitalausgaben, Erschliessungskosten und deren zeitliche Planung, Abbauraten, Lebensdauer der Mine und Kostenschätzungen; grösse oder Qualität der Mineralvorkommen; voraussichtliche Weiterentwicklung des Kiniero-Projekts einschliesslich Minenplan; Explorationsausgaben, Kosten und Zeitplan für die Erschliessung neuer Vorkommen; Explorationspotenzial und -möglichkeiten bei der Lagerstätte Mansounia Central; Kosten und Zeitplan für zukünftige Explorationen; Abschluss und Zeitplan für zukünftige Erschliessungsstudien; Schätzungen der metallurgischen Gewinnungsraten; voraussichtliche Fortschritte der Lagerstätte Mansounia Central, des Kiniero-Projekts und künftige Explorationsaussichten; der Bedarf an zusätzlichem Kapital; der künftige Metallpreis; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; der Zeitplan und das mögliche Ergebnis von anhängigen behördlichen Angelegenheiten; die Realisierung der erwarteten Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte Mansounia Central und des Kiniero-Projekts; und das künftige Wachstumspotenzial der Lagerstätte Mansounia Central. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an der Verwendung von Worten wie "können", "werden", "könnten", "würden", "antizipieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "budgetieren", "geplant", "planen", "vorsehen", "prognostizieren", "Ziele" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die von der Geschäftsleitung getroffen und zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen als angemessen angesehen werden. Zu den Annahmen und Faktoren zählen: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme abzuschliessen; das Ausbleiben widriger Umstände beim Kiniero-Projekt oder bei der Lagerstätte Mansounia Central; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis, der auf einem Niveau bleibt, das die Lagerstätte Mansounia Central und das Kiniero-Projekt wirtschaftlich macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung des Betriebs und zur Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufzubringen; und die Fähigkeit, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu realisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen der zukünftigen Leistung oder des Ergebnisses abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbliche Unwägbarkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse laufender und zukünftiger Explorationsaktivitäten; geopolitische Risiken, politische Risiken, die mit dem Bergbau in Entwicklungsländern verbunden sind; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; das Eintreffen verschiedener erwarteter Kostenschätzungen; Vorteile des Einsatzes bestimmter Technologien; Änderungen von Projektparametern und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen; zukünftige Metallpreise; mögliche Schwankungen des Mineralgehalts oder der Gewinnungsraten; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationstechnische Probleme; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschliessung (einschliesslich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Behörden verbunden sind); Eigentumsrechte; die Auswirkungen von COVID-19 auf die zeitliche Planung von Explorations- und Erschliessungsarbeiten und die Fähigkeit des Managements, die vorgenannten Faktoren und Risiken vorherzusehen und zu bewältigen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens offengelegt werden. Um eine vollständigere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, können Sie auf das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zugreifen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen oder Robex sogar Vorteile bringen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Pläne, Zielsetzungen und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr vom 28. April 2023 sowie den Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" der Diskussion und Analyse des Managements vom April 28. 2023 für die am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahre sowie die Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens vom 28. August 2023 für die am 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 endenden Sechsmonatszeiträume, die alle elektronisch auf SEDAR unter www.sedar.com verfugbar sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

1 Bitte beachten Sie die Pressemitteilung vom 20. November 2023

2 Bitte beachten Sie die Pressemitteilung vom 20. April 2023

3 Bitte beachten Sie die Pressemitteilung vom 24. Januar 2023

Alle Zahlen zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04c74da1-51a1-4069-a4a8-45f42be9551d/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72c1c77d-c52b-43bc-bb0d-4341c12ada81/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1601660a-af9a-4944-b122-106a7296ff40/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ccb1cf65-add0-4ba9-b79a-6b9b0ed834b5/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ae1df1f-7264-4415-ae12-79f5f4712ea8/de