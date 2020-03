Robert-Koch-Institut stuft Corona-Risiko als "hoch" ein

BERLIN (Dow Jones)--Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat das Risiko für die Bevölkerung durch das Coronavirus auf "hoch" eingestuft. Grund sei eine neue Risikoeinschätzung und eine besonders hohe Dynamik der Fallzahlen. In Deutschland stieg die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen über die 6.000-Schwelle, erklärte Wieler. Konkret waren es am Dienstagabend um 19 Uhr 6.012 Fälle, 1.174 Fälle mehr als am Vortag. 13 Menschen sind an den Folgen der Lungenerkrankung in Deutschland verstorben. Weltweit haben sich 167.664 Personen infiziert.

"Die Zahlen der Schwerkranken nehmen zu, die Zahl der Toten nimmt zu", sagte Wieler. Das Robert-Koch-Institut erhalte "Alarmsignale" aus dem öffentlichen Dienst und von den Krankenhäusern. Sogar gut aufgestellte Gesundheitsämter und Kliniken bezeichneten die Lage als "zunehmend schwierig". "Wir müssen alles tun, um die Infektionsketten zu unterbrechen."

Die drastischen Massnahmen der Bundesregierung zur Einschränkung des öffentlichen Lebens bezeichnete Wieler daher als "angemessen". "Je weniger intensive Kontakte man mit anderen hat, desto schwerer wird es für das Virus, sich auszubreiten." Ohne die Massnahmen müsse damit gerechnet werden, "dass wir in wenigen Monaten mehrere Millionen Krankheitsfälle haben". Wann die drastischen Einschnitte greifen, hänge auch vom Verhalten der Bevölkerung ab. Massstab sei die 14-tägige Inkubationszeit der Lungenkrankheit.

Der RKI-Präsident rechnet mit einem sehr langen Zeitraum bis zur vollständigen Bewältigung der Corona-Krise. "Wir gehen von einem Zeitraum von zwei Jahren aus", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Denn es dauere Jahre, bis eine Pandemie-Welle um den Globus gegangen und 60 bis 70 Prozent der Menschen weltweit davon betroffen seien.

Dies sei auch davon abhängig, wie schnell ein Impfstoff verfügbar sei. Wieler rechnet damit, dass es bereits "in wenigen Wochen" die ersten Produktkandidaten gebe, die dann getestet werden müssten, so der RKI-Präsident. Ein fertiger, einsatzfähiger Impfstoff sei "vor Frühling nächsten Jahres" allerdings nicht zu erwarten.

Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump versucht haben soll, das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac AG zu kaufen, bezeichnete Wieler als "bedauerlich". Jede Massnahme, die mit Blick auf Impfstoffentwicklung nicht solidarisch sei, "bewerte ich als unsolidarisch".

Als Risikogebiete hat das Robert-Koch-Institut die Länder Italien und Iran wie auch Regionen in Frankreich (Grand Est), China (Provinz Hubei), Südkorea, Österreich (Tirol), Spanien (Madrid) sowie die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington, New York eingestuft. In Deutschland gilt der Landkreis Heinsberg als hohe Risikozone.

