Roadzen hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Roadzen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Roadzen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch