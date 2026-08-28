RMR Science Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RMR Science Technologies A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 7.5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch