RMG Alloy Steel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RMG Alloy Steel hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.140 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.40 Milliarden INR gegenüber 2.39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch