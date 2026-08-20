RMG Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RMG Acquisition A hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.17 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RMG Acquisition A mit 0.170 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 470.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 455.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch