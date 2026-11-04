RMG Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RMG Acquisition A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 486.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch