RM Aktie 23796403 / GB00BJT0FF39
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27.07.2026 13:30:46
RM plc: Holding(s) in Company
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RM plc (RM.)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00BJT0FF39
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|RM.
|LEI Code:
|2138005RKUCIEKLXWM61
|Sequence No.:
|437566
|EQS News ID:
|2372004
|End of Announcement
|EQS News Service
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Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RM PLC
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13:30
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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20.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
07.07.26
|RM plc: Notification of Half Year Results (EQS Group)
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02.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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30.06.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
19.05.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
12.05.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
07.05.26
|RM plc: Result of AGM (EQS Group)