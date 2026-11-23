RLX Technology A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 88.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch