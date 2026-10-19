RLI Aktie 966800 / US7496071074
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19.10.2026 22:53:14
RLI Q3 Profit Falls 35%
(RTTNews) - RLI Corp. (RLI) on Monday reported third-quarter net earnings of $81.0 million, or $0.88 per share, down 35% from $124.6 million, or $1.35 per share, a year earlier.
Operating earnings increased 4.6% to $79.3 million, or $0.86 per share, from $75.8 million, or $0.82 per share, in the prior-year quarter.
Consolidated revenue declined 6.3% to $477.0 million, while net premiums earned rose 4.2% to $424.9 million. Gross premiums written increased 2% to $522.2 million, and net investment income climbed 13.1% to $46.7 million.
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