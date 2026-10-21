RLI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RLI hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RLI ein EPS von 1.35 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat RLI 477.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 509.3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch