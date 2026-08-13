RKD Agri Retail: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RKD Agri Retail äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat RKD Agri Retail im vergangenen Quartal 0.7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 83.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RKD Agri Retail 4.4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch