RJD Green hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 6.70 Millionen USD, gegenüber 6.86 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch