Rizhao Port informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rizhao Port lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Rizhao Port 0.070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.18 Prozent auf 2.12 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch