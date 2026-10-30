Rizhao Port hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rizhao Port hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rizhao Port noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rizhao Port im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch