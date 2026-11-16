Rizal Commercial Banking: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rizal Commercial Banking hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rizal Commercial Banking in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 400.1 Millionen USD im Vergleich zu 407.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch