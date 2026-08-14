Rizal Commercial Banking legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rizal Commercial Banking hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rizal Commercial Banking 0.190 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395.9 Millionen USD – eine Minderung von 1.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 401.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch