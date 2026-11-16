Rizal Commercial Banking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rizal Commercial Banking lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 1.10 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 24.76 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.26 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch