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13.08.2026 06:37:00
Rizal Commercial Banking gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Rizal Commercial Banking lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.58 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rizal Commercial Banking ein EPS von 1.09 PHP je Aktie vermeldet.
Rizal Commercial Banking hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.15 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.60 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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