Riyadh Cables Group Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Riyadh Cables Group Company Registered hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.88 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riyadh Cables Group Company Registered 1.57 SAR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Riyadh Cables Group Company Registered 2.73 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2.23 SAR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2.81 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.ch