Riyad Bank Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Riyad Bank Bearer hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.72 SAR gegenüber 0.640 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.10 Milliarden SAR – eine Minderung von 20.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.97 Milliarden SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch