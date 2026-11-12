RIX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RIX hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 118.37 JPY. Im letzten Jahr hatte RIX einen Gewinn von 95.68 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 15.37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RIX 13.84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch