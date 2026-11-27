RIWI hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.3 Millionen CAD – eine Minderung von 33.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch