Rivian-Aktie profitiert kräftig: VW könnte Investitionssumme bei Rivian-Partnerschaft erhöhen

Wie beide Unternehmen anlässlich des offiziellen Startschusses für das Joint Venture mitteilten, könnte die Summe insgesamt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2027 liegen. Im Juni hatte der Wolfsburger Konzern noch einen Betrag von etwa 5 Milliarden Dollar genannt. Geführt werden soll das Gemeinschaftsunternehmen durch Wassym Bensaid von Rivian Automotive und Carsten Helbing von Volkswagen.

Die Partnerschaft mit Rivian sei der nächste logische Schritt in der Software-Strategie des Wolfsburger Konzerns, so VW-Chef Oliver Blume. Mit der Umsetzung will VW die globale Wettbewerbs- und Technologieposition stärken.

Beide Unternehmen hatten im Sommer die Absicht zur Gründung der Partnerschaft im Softwarebereich für Elektroautos mitgeteilt. Beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture, erste Autos mit Software aus dem JV sollen ab 2027 auf den Markt kommen. VW hat bereits 1 Milliarde Dollar an Rivian gezahlt.

Im Handel an der NASDAQ legt die Rivian-Aktie am Mittwoch um 18,41 Prozent auf 12,53 US-Dollar zu. Die VW-Aktie verliert auf XETRA zwischenzeitlich 3,38 Prozent auf 81,08 Euro.

Von Al Root

DOW JONES