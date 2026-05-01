Rivian-Aktie in Grün: Tesla-Rivale verkleinert Verluste

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Rivian Automotive erneut Verluste erlitten. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 US-Dollar nach einem Verlust von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Damit fiel das Minus kleiner aus als erwartet: Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,632 US-Dollar vorhergesagt.

Der Umsatz des Tesla-Rivalen lag unterdessen bei 1,38 Milliarden US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert (1,24 Milliarden US-Dollar). Experten hatten zuvor Quartalsumsätze in Höhe von 1,37 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Rivian-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der NASDAQ nachbörslich zeitweise 1,77 Prozent höher bei 16,69 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch