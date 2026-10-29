Riverview Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Riverview Bancorp hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Riverview Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Riverview Bancorp 20.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch