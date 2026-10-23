River Valley Community Bancorp Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

River Valley Community Bancorp Registered hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

River Valley Community Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch