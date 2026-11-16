RIVER ELETEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RIVER ELETEC präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2.42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RIVER ELETEC -6.250 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch