|
16.11.2026 06:37:00
RIVER ELETEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RIVER ELETEC präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 2.42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RIVER ELETEC -6.250 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.