RIVER ELETEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RIVER ELETEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15.060 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch