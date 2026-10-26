River City Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

River City Bank präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.31 Prozent auf 78.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch