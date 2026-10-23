Rithm Property Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rithm Property Trust hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Rithm Property Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.180 USD je Aktie gewesen.

Rithm Property Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch