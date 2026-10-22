Ritesh International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ritesh International hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.28 INR gegenüber 1.24 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Ritesh International im vergangenen Quartal 703.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ritesh International 387.4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch