Rites verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rites hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1.79 INR. Im letzten Jahr hatte Rites einen Gewinn von 2.04 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5.57 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch