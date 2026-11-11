Ritchie Brothers Auctioneers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ritchie Brothers Auctioneers hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.98 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.590 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.78 Milliarden CAD – ein Plus von 18.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ritchie Brothers Auctioneers 1.50 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch