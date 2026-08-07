Ritchie Brothers Auctioneers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ritchie Brothers Auctioneers gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.98 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.730 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.82 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.64 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch