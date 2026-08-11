Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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11.08.2026 18:42:36
Riss in Windschutzscheibe - Boeing-Dreamliner muss auf dem Weg nach München umkehren und notlanden
Boeing-Modell, das schon häufiger mit Pannen Schlagzeilen machte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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