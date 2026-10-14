Riso Kyoiku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Riso Kyoiku präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.32 JPY, nach 5.49 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.18 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Riso Kyoiku einen Umsatz von 9.65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch