Riskmonstercom stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Riskmonstercom hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.17 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riskmonstercom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 969.1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 973.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch