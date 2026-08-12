Riskmonstercom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Riskmonstercom hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 4.05 JPY. Im letzten Jahr hatte Riskmonstercom einen Gewinn von 5.83 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riskmonstercom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 922.8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 917.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch