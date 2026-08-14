Riskified veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Riskified hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Riskified ebenfalls 0.070 USD je Aktie eingebüsst.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.75 Prozent auf 98.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch