Riskified vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Riskified präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Riskified ein EPS von -0.050 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 115.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 81.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch