Riskified et IATA annoncent un nouveau partenariat stratégique

Riskified s'intègre à la solution Financial Gateway de IATA pour aider les compagnies aériennes à doper leurs ventes, réduire leurs coûts et prévenir la fraude e-commerce

NEW YORK, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Riskified, fournisseur de solutions de prévention des fraudes, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec l'Association internationale du transport aérien (IATA - International Air Transport Association). Grâce à celui-ci, l'IATA offrira la garantie contre les chargebacks de Riskified aux compagnies aériennes membres qui utilisent sa solution Financial Gateway. Elles seront ainsi en mesure de l'activer sur tous leurs canaux de distribution, en ligne ou en agence, y compris concernant le NDC. Les compagnies aériennes pourront maximiser leurs ventes en ligne puisque Riskified leur permet désormais de valider des réservations à risque qu'elles auraient rejetées par le passé. Cela, sans avoir à investir davantage de ressources pour le développement.

Les compagnies aériennes mènent une lutte acharnée contre les fraudeurs. Les billets sont des biens numériques qui coûtent chers, ce qui les rend attrayants pour les escrocs. La décision de valider la transaction ou pas doit être prise presque instantanément et se base sur très peu d'informations. En cas de mauvaise décision, l'e-commerçant risque de subir des pertes financières importantes à cause des chargebacks et des frais qu'ils occasionnent. À l'inverse, un excès de prudence et des mesures trop restrictives peuvent conduire à rejeter des clients légitimes, entraînant là aussi des pertes financières.

Riskified permet aux compagnies aériennes d'identifier les clients légitimes et de se prémunir contre les préjudices liés à la fraude. Chaque commande de billet est analysée et comparée à des milliards de transactions e-commerce antérieures, fournissant aux compagnies aériennes la décision instantanée de « valider » ou de « rejeter ». En cas de fraude, l'e-commerçant est couvert à 100% grâce à la Garantie Chargeback. Soutenu par la plateforme d'IA et le vaste réseau d'autres sites marchands clients de Riskified, les compagnies aériennes qui utilisent cette solution voient le nombre de commandes validées augmenter de façon spectaculaire. La vérification automatisée de Riskified se déroule en temps réel et s'adapte à n'importe quel volume de commandes.

"Financial Gateway de IATA est une solution intégrée et économique qui permet aux compagnies aériennes et aux acteurs de l'industrie du voyage d'optimiser leurs différents processus de paiement grâce à une connexion globale unique. Nous sommes ravis de la valeur qu'apporte Riskified aux utilisateurs de Financial Gateway en les aidant à identifier et à réduire les activités frauduleuses. Le fait que les recettes des compagnies aériennes soient ainsi préservées est paticulièrement important en ces temps difficiles" déclare Muhammad Albakri, Senior VP, Customer, Financial and Digital Services chez IATA.

"Le partenariat entre Financial Gateway et Riskified présente une excellente opportunité pour les compagnies aériennes qui cherchent à augmenter leurs ventes et à réduire leur fraude", affirme Peter Elmgren, Chief Revenue Officer chez Riskified. "Grâce à notre Garantie Chargeback, les compagnies aériennes peuvent considérablement améliorer l'expérience de leurs clients sans avoir à craindre la fraude. Cela, quel que soit le pays d'où la commande est passée".

À propos de Riskified

Nous avons construit une plateforme de nouvelle génération qui permet aux e-commerçants de nouer des relations de confiance avec leurs clients. Grâce au machine learning s'appuyant sur un réseau mondial de commerçants, notre plateforme identifie la personne qui se cache derrière chaque interaction en ligne, aidant ainsi les commerçants - nos clients - à éliminer les risques et les incertitudes . Nous augmentons les ventes, réduisons les fraudes et les autres coûts d'exploitation pour nos commerçants et offrons des expériences avancées aux consommateurs. www.riskified.com

À propos de IATA

L'IATA (International Air Transport Association) est l'association professionnelle qui réunit les compagnies aériennes du monde entier. Elle représente environ 290 compagnies aériennes, soit 82 % du trafic aérien total. L'IATA soutient de nombreux domaines de l'activité aéronautique et aide à formuler la politique de l'industrie sur les questions essentielles concernant l'aviation. Rendez-vous sur www.iata.org pour plus d'informations.

